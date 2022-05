Fabian Ruiz, il Barcellona sembrerebbe essersi arreso. Spunta l’ipotesi rinnovo

FABIAN RUIZ – Continua a tenere banco la questione Ruiz. E non solo in casa Napoli per via del rinnovo del contratto in scadenza in data 30 giugno 2023. Il centrocampista spagnolo ex Betis Siviglia è infatti un obiettivo dichiarato del Barcellona.

Napoli-Fabian Ruiz: ipotesi di rinnovo

L’ex Betis rientra nei nomi della lista fornita da Xavi per il consistente rinnovamento del Barça. Ma, si sa, l’eldorado in casa blaugrana fa ormai parte del passato e certi parametri economici non si possono più sviare. Sempre secondo il Mundo Deportivo, per Fabian Ruiz resterebbero ancora aperte le piste Atletico Madrid e Newcastle. Tuttavia, l’ipotesi rinnovo col Napoli ha fatto un passo avanti.

