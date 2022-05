DAZN – Napoli-Genoa, designata la coppia di telecronisti. Un ex azzurro al commento

Domenica allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 15,00, il Napoli affronterà il Genoa per la penultima giornata di campionato. Gli azzurri punteranno a chiudere al meglio in casa, mentre i liguri in cerca di punti salvezza. Non mancheranno le telecamere di Dazn che ha scelto la coppia di telecronisti.

DAZN! Telecronaca di Edoardo Testoni, commento tecnico di Dario Marcolin

La Redazione