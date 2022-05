David Ospina contro il Genoa a caccia del suo record

David Ospina va a caccia del secondo clean sheet consecutivo dopo quello contro il Torino, arrivato dopo undici partite in cui il Napoli aveva incassato almeno un gol. Un obiettivo raggiunto dopo tre mesi, l’ultima volta in cui gli azzurri riuscirono a chiudere un match senza incassare reti fu il 6 febbraio a Venezia (successo per 2-0).In casa l’ultima volta che il Napoli riuscì a chiudere una partita senza prendere gol fu il 9 gennaio contro la Sampdoria: il match finì 1-0 per gli azzurri con il gol di Petagna. Un traguardo raggiunto, quindi, 4 mesi fa. Poi il Napoli ha sempre incassato almeno una rete (1-1 con l’Inter, 0-1 Milan, 2-1 Udinese, 2-3 Fiorentina, 1-1 Roma, 6-1 Sassuolo). Domenica contro il Genoa gli azzurri proveranno ad invertire il trend nel match in cui andranno a caccia di un successo che chiuderebbe in maniera aritmetica il discorso terzo posto.Il Napoli con 31 gol subiti è la migliore difesa del campionato insieme a Inter e Milan. In casa gli azzurri hanno subito 16 reti, come l’Inter: meglio hanno fatto il Milan e la Juve (12 gol subiti) e la Roma (15 reti incassate). In trasferta invece gli azzurri con 15 reti al passivo hanno subito meno gol di tutti insieme all‘Inter (15). Più staccate tutte le altre (Atalanta 17, Milan 19). Fonte: mattino.i