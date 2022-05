Da Mazzarri a Spalletti: nessuno risparmiato dagli “striscioni contro”

Ancora una perla. Almeno chi lo ha scritto e pensato deve essere convinto che lo sia, altrimenti non si spiega. «Basta ca te ne vaje» recita lo striscione apparso nella tarda serata ieri all’esterno dello Stadio Maradona. Il destinatario dell’invito non troppo gentile è Luciano Spalletti. La “piazza” sembra aver detto la sua sull’allenatore toscano che Aurelio De Laurentiis, anche se chi vive davvero la città, sa che si tratta solo di una parte, neanche tanto numerosa della famosa piazza. Già in passato si sono vissute situazioni simili. Il primo della lista fu Walter Mazzarri: quattro anni di azzurro. «Per come hai lavorato sei stato rispettato, ma per il modo in cui te ne sei andato mai sarai onorato. Mazzarri vigliacco» fu lo striscione esposto dalla Curva B in occasione del suo primo ritorno a Fuorigrotta da allenatore dell’Inter. Dopo di lui, Rafa Benitez: «Il tuo unico rimpianto: la mozzarella di bufala» fu il messaggio dei tifosi. L’amore per Sarri non è mai tramontato, ma quando il Comandante ha scelto la Juventus tra i tanti: «Sarri gobbo bastardo. Sulla Juve ne hai dette tante ma poi ti sei calato le mutande» il messaggio spuntato all’esterno dello stadio. Destinazione diversa e diverso fu anche il messaggio ricapitato a Carlo Ancelotti dagli ultras durante la sua permanenza a Napoli: «Carletto, l’ultimo prescelto per prendere in giro tutti senza un vero progetto» fu lo striscione spuntato a Piazza del Plebiscito. Ancora, Gattuso: «Avete scelto una brutta strada. Rispettate chi questa maglia la ama e vi paga» scrissero gli ultras della Curva A dopo la sconfitta di Verona del gennaio 2021. Un anno e mezzo più tardi al centro delle attenzioni ci finisce anche Spalletti: al centro delle critiche dei napoletani non c’è il 3° posto in campionato o una qualificazione Champions comunque da tenersi stretta, ma l’insoddisfazione latente di una tifoseria sempre più lontana dalla squadra, all’alba dell’ultima partita interna dell’anno.

Fonte: IlMattino.it