CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “In bocca al lupo agli ex Napoli Primavera in B. Domenica per gli azzurrini decisiva”

Nel corso del programma di Canale 8 “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Christian Maggio? Era in campo anche lui, quando debuttò Insigne a Livorno e facciamo un grosso in bocca al lupo come per Contini e Luca Palmiero per lo spareggio salvezza Cosenza-Vicenza. Così come Roberto Insigne per il Benevento impegnato ad Ascoli. Sul Napoli Primavera ha sprecato a Ferrara contro la Spal un altro match point salvezza. Avanti 1-3 con D’Agostino e Vergara sugli scudi, ha subito la rimonta fino alla sconfitta per 4-3. Domenica alle ore 12,00 il match interno contro l’Hellas Verona, basta un punto per la matematica salvezza, altrimenti dovrà attendere gli altri risultati dagli altri campi. Infine, con il ritorno in Champions League della prima squadra, anche la Primavera parteciperà alla Youth League e secondo nostre indiscrezioni dovrebbero restare, per fare esperienza, Ambrosino e Vergara”.

