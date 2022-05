CALCIOMERCATO – Sarà un calciomercato movimentato quello degli azzurri: ecco alcune notizie

CALCIOMERCATO – Per il resto, pericoli inglesi ovunque; lo United ha chiesto informazioni ufficiali sul prezzo del cartellino di Osimhen. 110 milioni di base, e comunque non meno di 100; ma su Osi ci sono anche Arsenal e Newcastle (unico club a recapitare un’offerta anche a gennaio per Victor e Fabian: 110 milioni complessivi). Sirene inglesi anche per Mattias Svanberg, centrocampista svedese di 23 anni, e Aaron Hickey, terzino sinistro scozzese di 19 anni che può giocare anche a destra; il Bologna, proprietario di entrambi i cartellini, è impegnato in Inghilterra in una missione di mercato che riguarda proprio i due giocatori che piacciono al Napoli. Fitti anche gli intrecci con il Verona: oltre al ceco Antonin Barak 27 anni; piace anche uno dei migliori della stagione veronese: Adrien Tameze, ventottenne centrocampista camerunense nato in Francia, che rispetto al collega interpreta il ruolo modello box to box.

Fonte: CdS