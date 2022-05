CALCIOMERCATO – Il padre Adam: “Napoli una meta molto interessante…”

CALCIOMERCATO – Adam Hlozek, 19 anni, attaccante dello Sparta Praga e della nazionale, il calciatore piace molto agli azzurri. Che potrebbero farci un pensiero per il prossimo mercato estivo.

Hlozek, 19 anni e 10 gol in questa stagione tra il campionato ceco. Di talento e colpi Adam ne ha in dote, altroché, e non è un caso che il Napoli si sia fatto sentire: «Siamo a conoscenza dell’interesse del club azzurro nei suoi confronti: Napoli è una meta calcistica molto interessante», ha detto Hlozek senior, suo padre. Poi, specifiche tecniche: «E’ un jolly che può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco». Punto forte, la rifinitura: 13 assist in campionato, 15 in totale.

Fonte: CdS