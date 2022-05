CALCIO FEMMINILE – Il Barcellona ad un passo da Vivianne Miedema

In attesa di affrontare in finale all’Allianz Arena di Monaco di Baviera il Lyon, il Barcellona pensa già al futuro e soprattutto al mercato. Secondo il giornalista del Mundo Deportivo Oriol Domenech in attacco sarebbe molto vicino a vestire la maglia delle spagnole Vivianne Miedema. La punta, ora in forza all’Arsenal, potrebbe dire sì nelle prossime due settimane, visto anche il like del suo agente. La giocatrice olandese detiene il record di gol nella Premier League, mentre con la maglia della nazionale orange ha vinto l’Europeo 2017, mentre è arrivata seconda nel 2019. Raggiungerebbe la connazionale Martens che gioca proprio nel Barcellona.

La Redazione