Asse Napoli/Verona: nel mirino non solo Barak

Il Napoli, dopo l’affare di qualche anno fa che ha portato in azzurro, Amir Rrahmani, continua a guardare in casa scaligera. Il club, infatti, ha messo nel mirino due centrocampisti dell’Hellas Verona. A fare il punto è il ‘Corriere dello Sport’ oggi in edicola. Si monitorano il ceco Antonin Barak, 27 anni, ma anche Adrien Tameze, ventottenne centrocampista camerunese nato in Francia, che ha disputato un’ottima stagione. Napoli/Verona sembra essere un’asse di mercato molto caldo.