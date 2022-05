Video – Insigne, emozionato, sul palco: “Come ben sapete, manca poco…”

Sul palco del Palapartenope, ieri sera, accanto al rapper Rocco Hunt, è salito anche Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli che vive i suoi ultimi giorni in azzurro. Come si legge su corrieredellosport. it, Insigne ha dichiarato: “Grazie a tutti, come ben sapete manca poco, ma con il cuore sarò sempre qui con voi. Forza Napoli”. E’ apparso emozionato il 24 azzurro e le sue parole sono state prontamente incalzate da Hunt che ha aggiunto: “La storia però non si cancella e quanto vuoi bene a questa città i ragazzi lo sanno“. Il rapper ha poi invitato il pubblico a rivolgere “un applauso per Lorenzo Insigne!”, acclamato all’uscita dal palco.

Il video: https://video.gazzetta.it/video-insigne-palco-rocco-hunt-col-cuore-saro-sempre-qui-forza-napoli/0f766be0-d0f1-11ec-a7df-3b9ea7c82e03

Video da Gazzetta.it