Ultime Genoa – Al “Maradona” settore ospiti sold-out. Un dubbio per Blessin

Il Genoa, mai come domenica, avrà bisogno dell’apporto della sua gente, per ottenere una salvezza che ad un certo punto sembrava utopia solo parlarne. Attraverso i social rossoblù, un passaparola che sa di incoraggiamento: “Tutti a Napoli”. Dalla Gradinata Nord, ai club sparsi in tutta Italia e al “Maradona”, saranno in tutto 500, per spingere la squadra al successo contro gli azzurri. Il tecnico dei liguri Blessin punterà su una squadra offensiva, servono necessariamente i tre punti, ma ha un dubbio a centrocampo. Secondo il CdS, Sturaro non si è allenato con il gruppo e al fianco di Badelj dovrebbe esserci Rovella, di proprietà della Juventus. In avanti Destro e poi la batteria dei trequartisti che verranno scelti nelle prossime sedute d’allenamento.

La Redazione