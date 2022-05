Stringara: “Insigne con la 10 per l’ultima al Maradona? No, mi sembra una forzatura”

L’allenatore di Lorenzo Insigne alla Cavese, Paolo Stringara, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in particolare soffermandosi sull’ultima partita del capitano al Maradona, domenica contro il Genoa. “Ho avuto la fortuna di allenare Lorenzo a Cava, già faceva vedere già cose eccezionali. Insigne con la 10 per l’ultima al Maradona? No, mi sembra una forzatura, Maradona è inarrivabile ed è stata fatta una scelta. Quando ho giocato contro Diego era bello, sapevi di giocare contro il più forte di tutti i tempi ma era brutto perché sapevi di passare un brutto pomeriggio. Il coro dello stadio per lui era come un mantra per un buddista. Una volta a Bologna mentre ci scaldavamo lo vedi palleggiare con un limone e lì già avevi perso la partita perché ti metteva in soggezione”.