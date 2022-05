Napoli-Mertens, la proposta del belga che ha già ha avuto un sì importante

Il futuro di Mertens, tra campo, dove ci sarà da chiudere al meglio la stagione, ma al tempo stesso c’è anche la questione rinnovo. Per quanto riguarda il terreno di gioco, vorrà arrivare a quota 150 reti nelle prossime sfide contro Genoa e Spezia. Sulla questione contratto il belga propone al club un contratto biennale, alle cifre proposte dal club 1,2/15 milioni. Per il primo anno no problem, eventualmente si discuterebbe sul secondo, ma non si esclude al classico 1 più 1 per andare d’accordo. La palla passa al presidente che certamente vuole confermare Mertens, c’è anche il sì di Spalletti sia in pubblico che in privato, direi una buona base di partenza.

La Redazione