Lello Carlino (pres. Napoli femm.): “Il derby con il Pomigliano? Un inedito e in caso di salvezza la dedicherei a questo giovane gruppo”

Nel corso di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione “Punto Nuovo Show”, condotto da Umberto Chiarello, Marco Giordano e Alessandro Montano, è intervenuto il presidente del Napoli femminile Lello Carlino. “Dispiace che una tra noi e il Pomigliano andrà in B, ma vediamo l’aspetto positivo, ovvero che una resterà in A. Quest’anno abbiamo sbagliato tantissimo in campagna acquisti, nei ruoli. A dicembre molto meglio, innesti giusti e la squadra si è bilanciata: subiamo pochi gol ma non ne facciamo tanti. La squadra oggi è ben messa in campo da due allenatori giovani e preparati, con un direttore generale che sta facendo i miracoli affinché la squadra resti in Serie A. Voglio dedicare questo finale a questi ragazzi che fanno tutti grandi sacrifici per un compenso non importantissimo. Sabato ci giocheremo una stagione intera, chi tra noi e Pomigliano resterà in Serie A sarà l’unica a non avere il maschile alle spalle. Ben venga il professionismo ma purtroppo noi piccole società non abbiamo avuto nessuna tutela, anche per gli introiti. Nessuno vuole andare in Serie B però la Serie A inizia a diventare gravosa. Giocheremo sabato al Piccolo di Cercola alle 14:30. Nel calcio non era mai successo che due napoletane si affrontassero in un derby. Dispiace che l’anno prossimo non si potrà ripetere. All’andata abbiamo perso ma c’è stato gran fair play. L’obbligo da parte dei club maschili di avere una squadra femminile c’è da tempo, ma riguarda solo il settore giovanile. Infatti tante società di Serie A non hanno il femminile, come Napoli e Atalanta”.

Factory della Comunicazione

La Redazione