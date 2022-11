Lello Carlino (pres. Napoli femm.): “De Laurentiis e la collaborazione? Ecco cosa mi hanno risposto i figli”

Nel corso di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione “Punto Nuovo Show”, condotto da Marco Giordano, Umberto Chiariello e Alessandro Montano, è intervenuto il presidente del Napoli femminile Lello Carlino. “Collaborazione con De Laurentiis? Avremmo il settore giovanile più forte d’Europa. Sarebbe una vera cantera con giocatrici importanti da dare alla prima squadra. Ci ho provato più volte con i figli ma a loro probabilmente il femminile non interessa, non piace, saranno troppo impegnati con prima squadra o con il Bari. Poi è una passione, se non ti piace il calcio femminile perché obbligarti a farlo. Sarei l’uomo più felice al mondo nel fare una collaborazione del genere. Anche per la città sarebbe bello”.

