Juventus -Inter, le ufficiali: Perin in porta, Dzeko-Lautaro per Inzaghi

Allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Si tratta solo del terzo confronto tra due delle squadre italiane più titolate nella finale di una competizione. In campionato entrambe hanno avuto delle difficoltà, ma l’Inter è ancora in corsa per lo scudetto, mentre la Juventus si è qualificata alla prossima Champions League. Allegri opta per un 4-2-3-1 offensivo con Dybala, Cuadrado e Bernardeschi alle spalle di Vlahovic, mentre in porta gioca Perin, difeso dalla coppia centrale de Ligt-Chiellini. Per Inzaghi classico 3-5-2 con D’Ambrosio in difesa al posto di Bastoni e Darmian sulla fascia destra; in attacco Dzeko vince il ballottaggio con Sanchez e affiancherà Lautaro Martinez.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Rabiot, Zakaria; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic. Allennatore: Massimiliano Allegri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

Fonte: gianlucadimarzio.com