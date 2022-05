J. Karlsson, attaccante dell’AZ: “Napoli? Ho dei sogni e delle ambizioni”

Tra i nomi accostati al mercato delanche quello di, attaccante dell’del 1998 che si è ben messo in luce quest’anno in Eredivisie . Un futuro lontano dall’Olanda non sarebbe così impensabile per lo svedese che gioca nel ruolo fino a oggi di Insigne: «Napoli? Non so. Sicuramente ho dei sogni e delle ambizioni» ha spiegato l’attaccante. Il calcatore dell’AZ non chiude a un trasferimento la prossima estate. «Quando ho firmato con l’AZ non sapevo dove sarei arrivato oggi. Voglio migliorare e vedere fino a che punto posso arrivare, l’ho sempre sperato. Ho fatto due buone stagioni qui, vedremo cosa succederà adesso» le sue parole nell’intervista rilasciata ain patria. Quest’anno Karlsson ha segnato 15 gol in campionato.