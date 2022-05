Insigne, prima il campo, a seguire la festa e infine Toronto

In attesa di conoscere il destino di Dries Mertens, il suo gemello di tanti gol e assist Lorenzo Insigne, saprà certamente quale sarà il suo futuro. Prima il capitano, come riporta il CdS, giocherà contro Genoa e Spezia, dove domenica saluterà il popolo azzurro del “Maradona” e infine la trasferta di La Spezia. Nel mezzo, ovvero mercoledì 18 Maggio, organizzerà in un noto locale di Napoli, una festa, dove saranno invitati 200 persone. La squadra, AdL, Spalletti e infine due ospiti illustri Gigi D’Alessio e Clementino, due amici del calciatore di Frattamaggiore. Insigne però vuole chiudere alla grande in campo e poi partire per Toronto, per una nuova avventura.

La Redazione