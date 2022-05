Il ritorno a casa – Fabian Ruiz, la possibilità è davvero Real!

Fabian Ruiz piace tantissimo a Xavi, tecnico del Barcellona, ma è altrettanto stimato da Carlo e Davide Ancelotti, alla guida del Real campione di Spagna.

Non è mai stato un segreto che Fabian Ruiz avesse in mente di tornare, prima o poi, nella sua amata Spagna. La scelta resterebbe circoscritta al Barcellona e al Real Madrid., due dei quali, Pedri e Gavi, sono già titolarissimi e hanno davanti a loro oltre dieci anni di dominio. Per quanto riguarda il Real, invece, due sono le circostanze di fondo che potrebbero favorire l’ingaggio di Fabian. La prima è proprio la presenza in panchina degli Ancelotti, ma soprattutto la possibilità che la prossima stagione p