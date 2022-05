Il Napoli ha deciso tra Ospina e Meret che aspettano un cenno dal club

Il Napoli deve pensare al futuro, ma soprattutto alla questione portiere che inevitabilmente sarà centrale anche per i prossimi anni. Secondo il Corriere dello Sport, Ospina non ha ancora deciso, c’è il Real Madrid, ma anche in passato l’Inter. Il club nerazzurro però ha già preso Onana e probabile rinnovo di Handanovic, il colombiano aspetta un cenno dal club per discutere e parlare di rinnovo. Stesso discorso vale per Meret, nonostante l’errore di Empoli, che in società lo considerano un incidente di percorso. Entrambi gli estremi difensori sono apprezzati da Spalletti, sono amici dentro e fuori dal campo, ma è chiaro che si dovrà fare una scelta, dove sembra il friulano in leggero vantaggio rispetto ad Ospina, per una linea giovane da puntare in futuro.

La Redazione