35 anni dal primo scudetto, il 10 maggio è stato celebrato dai tifosi in ogni modo in ricordo di quella fantastica giornata del primo tricolore. Un ricordo anche per gli ultras, che nelle scorse ore hanno affisso uno striscione in merito all’esterno della Curva B dello stadio Maradona.

«35 anni or sono, altri uomini, altri valori. In questa mer*a attuale, preserviamo solo i colori»

si legge dallo striscione.

Fonte: Mattino.it