Gianluca Grava: “Ambrosino, voglioso come Insigne e Gaetano”

Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, interviene a Radio Kiss Kiss: “Ricordo l’esordio di Insigne, circa 12 anni fa, una cosa bella soprattutto per noi napoletani. Lo si vedeva negli allenamenti, un ragazzino piccolo, ma pieno di qualità e voglia. Ci ha sempre creduto, questo lo ha sempre contraddistinto. Vedere un ragazzino che si approccia alla prima squadra è sempre emozionante. Indossare la maglia dei propri sogni è bellissimo. Quando si indossa la maglia da napoletano, non me ne voglia nessuno, ma è un’altra cosa, spesso da fuori non ci rende conto della responsabilità e della pressione che ciò comporta. Gianluca Gaetano si merita i riconoscimenti che sta avendo, ottimo giocatore, grande professionista. Si vedeva che le sue prospettive erano rosee. Ambrosino fa parte della nostra Primavera, ha un potenziale elevato e ha in comune con Insigne e Gaetano, la voglia di crederci sempre. I percorsi di questi ragazzi non sono mai facili, soddisfatto delle prestazioni di Vergara, ma ci sono diversi ragazzi che hanno la possibilità di fare bene questo lavoro”