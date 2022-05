Ferrario a R. M. : “Al Napoli manca uno come il mio vecchio capitano”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Moreno Ferrario, ex calciatore.

“Scudetto a Napoli? Il tragitto da Soccavo allo stadio è stato incredibile, andavamo a passo d’uomo con la gente che voleva salire sul pullman. In quel momento mi resi conto cosa significasse per Napoli lo scudetto, avrei voluto che quel momento non finisse mai.

Bruscolotti è nato lì e stava smettendo poi per fortuna ha deciso di rimanere, per lui è stata l’emozione più grande. Beppe l’anno dopo si è comportato da uomo.

Io non vivo più a Napoli – prosegue Ferrario – però, ho l’impressione che questi calciatori siano bravissimi ma non hanno carattere perché non è possibile arrivare a 2/3 partite dalla fine e avere questo crollo. Nel nostro spogliatoio in quei momenti c’era Beppe che faceva la differenza. Al Napoli è mancata una figura come lui”.

Uno come Bruscolotti non ha mai visto la nazionale, questo ti fa capire quanto era bello il calcio italiano a quei tempi”.