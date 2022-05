Diego jr legge il messaggio di Ferrara: “Ci sembra ancora di vederti…”

Ieri, a 35 anni dalla conquista del primo scudetto, una Messa per il capitano di quell’ indimenticabile Napoli,. Oltre al presidente Ferlaino e a molti compagni di squadra di allora del Pibe de Oro, amici e tifosi presenti alla commemorazione.uno dei più cari compagni del padre: «Diego, che giornata quella. Che tempi. Eri con noi da tre anni, ti eri presentato allo stadio San Paolo in un caldo pomeriggio d’estate e Napoli ti aveva accolto come un figlio.Anche il cuore dei tuoi compagni di squadra quel giorno batteva impazzito, esplodeva nel nostro petto e nei nostri occhi una gioia che ancora oggi fatichiamo a spiegare. Tu eri il nostro capitano, ci avevi portato talmente in alto che nessuno ancora ci credeva. Ti abbracciavamo tutti e ci strizzavi l’occhio sorridendo come a dirci: Ve lo avevo promesso o no?.perché sei sempre con noi, nelle nostre vite piene di bellissimi ricordi.Te ne stai in mezzo allo spogliatoio, vibrante di adrenalina, con le scarpe slacciate e i muscoli che già bruciano. Ci osservi tutti, uno per uno. E ci vieni incontro. Lo schiocco del tuo cinque ancora oggi scoppia nelle orecchie e ci riporta proprio lì, dove vorremmo tornare ora, se potessimo esprimere un desiderio. Non ti dimenticheremo mai. Ciao Diego». Applausi, lacrime, una sciarpa azzurra che sventolava.