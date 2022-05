Carnevali, AD Sassuolo: “Tante richieste per i nostri giocatori. Non è incedibile, valuteremo”

CARNEVALI A RAISPORT – Tra i nomi più ambiti del prossimo anno, quello di Hamed Traoré è ben noto al Napoli di Giuntoli e Spalletti, che guardano al giovane talento del Sassuolo per rinforzare un lato del campo pronto a perdere Lorenzo Insigne da qui a qualche settimana. Una cessione, quella di Traoré, che non è impensabile per il Sassuolo: «Vedremo, abbiamo tante richieste per i nostri giocatori, non sarà facile tenere tutti ma vogliamo portare avanti il progetto», ha spiegato l’ad Giovanni Carnevali. Un progetto che mette al centro ancora Dionisi: «Lui resta senza ombra di dubbio, è l’unico sicuro di rimanere» ha spiegato ai microfoni di Rai Sport Carnevali. «Mancano due partite, sono soddisfatto della stagione, ora dobbiamo concluderla facendo del nostro meglio. I nostri attaccanti sono tutti italiani, è la nostra filosofia. Raspadori va alla Juventus? Non credo, spero che rimanga con noi».

Fonte: Carnevali a Rai Sport