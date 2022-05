CALCIOMERCATO – Il padre di Hlozek: “Napoli è una piazza molto interessante…”

CALCIOMERCATO – In casa Napoli si è già iniziato a lavorare in chiave mercato, il ds Giuntoli sarà chiamato ad un lavoro intenso per abbassare l’età media della squadra oltre al monte ingaggi e in questa ottica tra i nomi caldi per l’attacco negli ultimi giorni è uscito anche quello di Adam Hlozek. La punta dello Sparta Praga, classe 2002, è da tempo nel giro anche della nazionale maggiore, che ha però fallito la qualificazione a Qatar 2022 dopo essere stata tra le rivelazioni di Euro 2020 dove la Repubblica Ceca ha raggiunto i quarti di finale.

Hlozek senior: “Piazza molto interessante”

Adam ha esordito con lo Sparta Praga addirittura a 16 anni, chiaro segnale di un talento sbocciato e sta per concludere la terza stagione da titolare. Inevitabile l’interesse dei top club europei e Zbynek ammette di essere a conoscenza della corte del Napoli, dichiarandosi fiducioso sul fatto che il figlio non perderà la concentrazione: “Sappiamo dell’interesse del Napoli e di altre squadre per Adam. Stiamo parlando di una meta calcistica molto interessante. Adam mentalmente è molto forte, sta gestendo tutto con grande tranquillità, ma è normale che avverta un certo interesse intorno a sé”.

Fonte: CdS