CALCIOMERCATO – Giuntoli si guarda intorno. Il padre di Hlozek: “E’ un predestinato”

CALCIOMERCATO – In casa Napoli si è già iniziato a lavorare in chiave mercato, il ds Giuntoli sarà chiamato ad un lavoro intenso per abbassare l’età media della squadra oltre al monte ingaggi e in questa ottica tra i nomi caldi per l’attacco negli ultimi giorni è uscito anche quello di Adam Hlozek. La punta dello Sparta Praga, classe 2002, è da tempo nel giro anche della nazionale maggiore, che ha però fallito la qualificazione a Qatar 2022 dopo essere stata tra le rivelazioni di Euro 2020 dove la Repubblica Ceca ha raggiunto i quarti di finale.

Hlozek, parla il padre: “Adam è un predestinato”

Il padre Zbynek ha presentato le caratteristiche del figlio: “Per me Adam è un jolly perchè può ricoprire il ruolo di centravanti e può giocare da 10 e sulle corsie esterne. Chi lo ha visto giocare fin dall’età di 12 anni ha sempre pensato che entro poco tempo mio figlio avrebbe giocato ai massimi livelli. Idoli? Si ispira a Cristiano Ronaldo, anche se in patria hanno detto che un talento come lui non si vedeva dai tempi di Tomas Rosicky“.

