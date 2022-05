Bartolomucci, Mediaset: “Mertens? Gli farei un triennale, altro che biennale”

Il giornalista di Mediaset, Antonio Bartolomucci, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal, soffermandosi, tra le altre cose, sul possibile rinnovo di Dries Mertens. “Mertens chiede un biennale per restare al Napoli? Gli farei un triennale per quello che ha fatto anche quest’anno in maglia azzurra, altro che biennale. Ha perfino assunto un accento napoletano quando parla. Non ha chiamato il figlio Ciro per caso, ma perché si sente napoletano. Quindi non si deve stare troppo lì a pensare ad un anno o a uno più un altro di opzione, ma bisogna trovare subito un accordo”.