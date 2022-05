Auriemma: “ADL voleva cambiare cambiare dopo Napoli-Fiorentina”

Il giornalista Raffaele Auriemma, intervenuto nella puntata odierna di Club Napoli All News, ha svelato un interessante retroscena sul presidente Aurelio De Laurentiis: “Dopo Napoli-Fiorentina era infuriato tanto da contattare altri allenatori. Era un’occasione enorme con due gare casalinghe consecutive da vincere per accelerare e vincere lo scudetto e invece si è fatto un solo punto. Quest’anno si sono gettate al vento tre occasioni per tornare al primo posto: Napoli-Inter, Napoli-Milan e Napoli-Fiorentina e sono opportunità che mai più si ripeteranno. Il prossimo anno, si ripartirà con tanti giovani interessanti“. Un commento, poi, sull’ultima al Maradona di Lorenzo Insigne: “Finisce una storia, non so se finirà l’amore. Lorenzo ha sempre rispettato questa maglia. Si ricorderanno di lui, ha superato Maradona in fatto di gol e ha vinto anche qualche trofeo“. Un ultimo commento, poi, sul rapporto tra Spalletti e De Laurentiis: “Ci sono piccoli segnali che la storia insieme è finita, come dimostra l’asserzione del presidente sulla possibilità che il mister si sentisse lontano dalla famiglia. Lui vorrebbe ricominciare con un altro, ma Spalletti non lascerà e non c’è nessuno da prendere al volo. Dunque, i due sono costretti a stare insieme“.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com