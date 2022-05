Zavanella: “ADL non mi ha contattato, se vorrà sono qui”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gino Zavanella, architetto dello Juventus Stadium:

“De Laurentiis non mi ha contattato, se lo farà il mio telefono è aperto. Tempo addietro facemmo un progetto per lui naufragato per motivi più politici. Sarebbe bellissimo per me progettare lo stadio per il Napoli. Ho girato tante squadre ma la tifoseria napoletana è unica. Nello Stadio Maradona bisogna avvicinare gli spalti al campo, si può prolungare il secondo anello verso il campo oppure come proponiamo a Bologna svuotare le tribune, salvare le parti esterne e portarle attaccate al campo.

La prima cosa da decidere è se vogliamo fare uno stadio per il calcio, un ibrido o per calcio e atletica. Il Maradona non è adatto al calcio, curve e tribune hanno in mezzo la pista e sono lontane. Il pallone viene visto come un puntino piccolo e non si riesce a godere della partita, il pubblico non riesce a dare la spinta che meriterebbe la squadra. Le curve vanno avvicinate senza la pista. A Torino è costato 80 milioni, c’era il Delle Alpi con tanto di pista raso al suolo. A Bologna non lo radiamo al suolo. Servirebbe uno stadio provvisorio, come dovrebbe fare proprio il Bologna.