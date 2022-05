Ultime Napoli – Anche contro il Genoa la formula a 4 punte

Il Napoli da oggi tornerà ad allenarsi al Training Center Konami di Castel Volturno, per preparare al meglio la sfida al “Maradona”, domenica ore 15,00 contro il Genoa. L’unico giocatore in dubbio resta Ghoulam, noie muscolari, ma per il resto tutti a disposizione. La sensazione, come riporta il Corriere dello Sport, è che ci sarà anche contro i liguri, la formula a 4 punte, con Mertens alle spalle di Osimhen. La migliore formazione del Napoli per blindare il terzo posto e per festeggiare al meglio Insigne, ultima gara tra le mura amiche, prima di La Spezia e andare poi in Canada.

La Redazione