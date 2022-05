Uefa – Saranno svelati oggi gli ultimi dettagli della Champions post 2024, ecco di cosa si tratta

Il Comitato Esecutivo della Uefa di oggi pomeriggio a Vienna dovrebbe svelare gli ultimi dettagli della Champions post 2024, quella con 36 formazioni partecipanti che avrà un fatturato stagionale da oltre 5 miliardi e alcune decine di partite in più dell’attuale. Il condizionale è d’obbligo perché ieri sera l’accordo tra Nyon e l’Eca era a un passo, ma non ancora totale, come scrive oggi il Corriere dello Sport.

Una cosa è già certa: l’idea di assegnare la Champions attraverso le Final Four da svolgere in un’unica città nell’arco di una settimana non piace e non sarà messa in pratica. Resteranno le classiche semifinali di andata e ritorno e la finalissima. Altri temi caldi della Champions che verrà: i match della fase a gironi, che adesso sono 6 (andata e ritorno contro 3 avversarie) diventeranno probabilmente 8 (avversarie tutte diverse) e non più 10 come inizialmente ipotizzato. A spingere in questa direzione anche le Leghe che altrimenti vedrebbero impoverita la vendita dei diritti tv dei campionati nazionali. In particolare la Premier inglese non vuole essere depauperata degli oltre 4 miliardi che arrivano ogni anno dalle televisioni. E le 4 formazioni in più che avranno accesso alla nuova Champions? L’Eca, che raggruppa oltre 240 club europei ed è fedele al presidente Al Khelaifi, è contro la Superlega ancora sostenuta da Agnelli e Perez. Il numero uno del Psg, ora al fianco di Ceferin e molto ascoltato dallo sloveno, spinge perché tutti i posti siano assegnati in base a criteri meritocratici ovvero ai risultati dei tornei nazionali. Inizialmente invece era stato ipotizzato che due degli slot sarebbero andati, in base al ranking Uefa degli ultimi 5 anni, a formazioni qualificate all’Europa League o alla Conference League. Probabile che passi il criterio meritocratico. Nella giornata di ieri, a lungo, non c’è stato accordo e la trattativa, andata in scena al Wanda Metropolitano di Madrid (sede scelta per il Board dell’Eca), sembrava preludere a un rinvio alla prossima settimana dell’annuncio della nuova formula della Champions. Invece…