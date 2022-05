Tramezzani, all. Sion: “Arbitri? Sono estremamente favorevole alla linea giovane”

Paolo Tramezzani, ex calciatore dell’Inter, oggi tecnico del Sion, ha parlato ai microfoni di “Senza Filtri”, trasmissione in onda su Foto Ema Live, soffermandosi tra le altre cose, sul tema arbitri e polemiche relative all’argomento. “Fair play in Svizzera? Ci sono simulazioni come in Italia, ma non ai livelli di quella che si è vista in Inter-Empoli (parla di Barella, ndr). Nel campionato dove alleno vedo anche poche polemiche contro gli arbitri, tutto viene vissuto in modo sereno e senza troppo clamore. Arbitri? Sono estremamente favorevole alla linea giovane e questo vale in tutti gli àmbiti del calcio. Credo sia giusto consentire di sbagliare e fare esperienza sul campo. Bisognerebbe fare un passettino indietro quando si giudica: gli arbitri vanno compresi di più, nonostante sia un fatto che ci siano dei miglioramenti da apportare al sistema VAR”.