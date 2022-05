Clamoroso a Kayseri! Il Trabzonspor campione di Turchia viene eliminato in semifinale di Coppa con due reti segnate in pieno recupero. La squadra di Bertolacci vince 4-2 e passa in finale in virtù dello 0-1 della gara d’andata giocata a Trebisonda: decisivi il rigore di Thiam (ex Lanciano) al 91′ e la rete di Bassan al 96′. Domani in campo Sivasspor e Alanyaspor (2-1 all’andata)