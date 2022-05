Si prepara l’esodo: tutti a Napoli per sostenere il Genoa

E’ un momento delicato e il Genoa si gioca molto della sua stagione a Napoli, domenica prossima. I tifosi del Grifone si stanno organizzando per non far mancare l’apporto alla compagine ligure. Lo slogan “Tutti a Napoli” viaggia sui social lanciato dalla Gradinata Nord. La squadra di Blessin dovrà vincere per sperare ancora nella permanenza in serie A. A questo scopo, la Nord ha invitato tutti i tifosi in un’assemblea pubblica che si terrà domani alle ore 21 sotto il settore cuore del tifo rossoblù.

Fonte: TMW