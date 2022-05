Ribéry squalificato e multa dopo la rissa di Cagliari

Maxi multa e squalifica di un turno per Franck Ribéry dopo la rissa avvenuta domenica pomeriggio allo stadio Arechi durante la gara Salernitana-Cagliari. Inevitabile la mano pesante del giudice sportivo di Serie A nei confronti del francese che, almeno, ha evitato le due giornate di squalifica. In questo modo, dunque, il capitano granata sarà costretto a saltare soltanto la trasferta di Empoli in programma sabato pomeriggio al Castellani tornando così a disposizione per l’ultima casalinga contro l’Udinese. Ma per lui come detto anche una maxi multa da cinquemila euro, stesso importo anche per la Salernitana che paga il lancio di oggetti da parte dei suoi tifosi nel corso della gara con i sardi. Intanto, oltre a Kastanos e Obi, entra nell’elenco dei diffidati anche Gyomber.

