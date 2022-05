Perillo (RAI): “Spalletti? L’obiettivo base è stato raggiunto”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Antonello Perillo, vice direttore TGR Rai Nazionale, ecco le sue parole:

“La piazza soffre perché oggettivamente tutti avevano accarezzato il sogno scudetto. Purtroppo non è stato così per i tifosi, e sai che questo è un tasto sul quale i tifosi del Napoli battono molto. Nonostante i tifosi siano grati a De Laurentiis per quanto fatto nei suoi diciotto anni di gestione, ora non si accontentano più di restare ad alti livelli, vorrebbero vincere. Va aggiunto che è stato brutto il modo in cuiha perso il treno scudetto: la partita controsu tutte, ma ci sono stati anche altri episodi che hanno fatto male. Penso cheabbia fatto bene a scendere in campo per raddrizzare le cose e per lavorare subito al futuro. Certo, c’è chi dice che l’abbia fatto in maniera tardiva…Lo vedo in sella alla panchina azzurra anche nella prossima stagione. Ovviamente non ne sono certo al 100%. Il Napoli aveva fatto benissimo rispetto all’anno scorso, e l’obiettivo base è stato raggiunto. Poi ci sono state tre partite che hanno buttato fuori i partenopei dalla lotta scudetto, e su quello si deve lavorare, ma non penso che questo vada a screditare il lavoro di. Vanno anche considerati i problemi economici, nello specifico in termini di budget e di riduzione del monte ingaggi. Il presidente non andrebbe mai a pagare lo stipendio per due allenatori. Spalletti è un signor allenatore, ma non credo, nel caso vada via, che ci sia un club pronto a prenderlo, come accadde con. Bisogna continuare a costruirlo questo progetto.”