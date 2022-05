M. De Rossi, procuratore: “Tecnico col vizio del goal. Più offensivo di Fabian”

A Radio Marte è intervenuto Mario De Rossi, MdR Sports Management: ” Io affiderei i settori giovanili a persone competenti per produrre giocatori in casa, come l’Ajax. Nayef Aguerd è un giocatore che è esploso nell’ultimo anno, stabilmente titolare con la nazionale marocchina. Ha rinnovato fino al 2025 ed ora ha costi elevati, ma comunque inferiori ai parametri dei calciatori italiani che non hanno esperienza. Vorrei che si desse più spazio ai nostri vivai. I profili esteri hanno più responsabilità di quelli italiani, per mia conoscenza hanno più fame e voglia di migliorarsi. Se dovesse andare via Fabian prenderei Kristian Thorstvedt, gioca con il Genk e la nazionale norvegese, è un giocatore molto tecnico con il vizio del gol. Forse è più offensivo dello spagnolo, ma può benissimo fare la mezz’ala”.

Fonte: M. De Rossi a Radio Marte