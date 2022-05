Lega Serie A – Importante novità in arrivo in merito al VAR

La Serie A si prepara ad accogliere una novità importante sul VAR. Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, ma l’impressione è che presto qualcosa potrebbe cambiare. Ad annunciarlo è il presidente della Lega Lorenzo Casini: “Credo che delle migliorie vadano discusse. Una che trovo ragionevole è quella del challenge. Dare la possibilità, anche solo una volta o due, alle squadre di rivedere una determinata azione penso sarebbe un segnale di apertura che non dovrebbe creare troppe complicazioni in merito alla durata delle partite” come riportato da Eurosport. Dichiarazioni che lasciano intravedere una chiara apertura del calcio italiano verso l’utilizzo del VAR a chiamata. Un po’ come nel tennis, nella pallavolo e in altri sport dove la revisione delle azioni è già sdoganata.