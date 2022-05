Insigne: iniziato il countdown in vista dell’ ultima passerella

Blindare definitivamente il terzo posto e onorare l’ultima passerella di Lorenzo Insigne: questo sarà Napoli/Genoa. Per il capitano, la settimana delle emozioni. Dal canto suo, il Genoa è invischiato nella lotta per non retrocedere e ha un disperato bisogno di punti, per cui, altro che partita di fine stagione, altro che penultima di campionato senza storia. Oggi riprenderà la preparazione in vista del match, tutti hanno voglia di chiudere il ciclo degnamente al cospetto del Maradona. Per Insigne, certo, ma anche per il pubblico: e non è un caso che il club abbia lanciato la promozione sul secondo biglietto delle tribune Nisida e Posillipo, al cinquanta percento per chi acquisterà il primo. Per quel che riguarda la squadra, unico assente a Torino a causa di un fastidio muscolare era Ghoulam. Possibile la conferma della formazione che vinto con il Sassuolo e il Toro, e dunque della formula con Mertens alle spalle di Osimhen.