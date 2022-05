Gazzetta – Spalletti-De Laurentiis, non proprio in linea su tutto. Sul mercato ad esempio no

Il Napoli andrà avanti con Luciano Spalletti, che col club azzurro ha un contratto di due anni, ma tra lui ed il presidente De Laurentiis non sempre c’è feeling, e spesso si intravede nelle parole del patron come delle vere e proprie punzecchiature, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, e riporta IlNapolista.

“Il matrimonio fra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti è in essere e ci si augura che possa continuare, ma alcune frasi dette e ripetute dal presidente, come certi fastidi mostrati dal tecnico, sono lì a far capire che ancora va rinsaldato qualcosa che nell’ultimo periodo si è incrinato. E non sono malignità giornalistiche perché negli interventi pubblici De Laurentiis più volte ha lasciato “vie di fuga” al proprio allenatore, legato da un contratto biennale e siamo alla fine solo della prima stagione”.