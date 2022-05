Ferrario: “Se ogni anno decidi di lottare per secondo e terzo posto la gente perde passione”

Moreno Ferrario, ex calciatore del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Al Napoli dopo tutti questi anni non è mai cambiato niente. Allo stadio non avrai mai 90mila persone se non vinci. La gente non ha la stessa passione di prima se ogni anno decidi di lottare per secondo e terzo posto. C’è un destino che va sempre indirizzato, noi fummo bravi. Fu determinante la presenza di Bianchi che conosceva bene Napoli. Dopo l’eliminazione Uefa con il Tolosa non ho dormito, ho capito lì cosa significava perdere ai rigori. Noi abbiamo vinto per Maradona, Giordano e tutti, ma Bianchi fu decisivo. Dopo Tolosa ci fece rialzare e due mesi dopo con la vittoria a Torino con la Juventus ci spense i festeggiamenti. Non importava da quanti anni il Napoli non vinceva lì, ma ci fece subito mettere in riga e pensare alla prossima partita ricordando quella gara con il Tolosa”.