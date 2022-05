E. Pecci, ex calciatore: “Ha lavorato bene, ma da rivedere alcuni rapporti”

A Radio Marte è intervenuto Eraldo Pecci, ex calciatore: “Spalletti ha lavorato bene ma è da rivedere il rapporto con Mertens, che quando ha giocato è sempre stato decisivo. I risultati spesso sono decisivi, ho visto anche allenatori bravi ad allenare i giornalisti. La Juve da due anni arriva quarta ed è contenta, per me è una cosa anomala vedendo gli altri anni. Tutte le squadre devono partire con l’idea di poter vincere il campionato. Adesso per le squadre di seconda fascia è più difficile perché il calcio è cambiato; i top player del mio Torino ad oggi giocherebbero in qualche big”.

Fonte: E. Pecci a Radio Marte