DIFESA – Il Napoli ha individuato l’erede di Manolas

Il Napoli da oggi riprenderà ad allenarsi, in vista del match casalingo, l’ultimo stagionale, contro il Genoa, domenica alle ore 15,00, ma il mercato è sempre all’ordine del giorno. Secondo le pagine odierne del CdS, proprio con il club rossoblù, potrebbe esserci una possibile trattativa per la difesa. La società partenopea dovrà trovare l’erede di Manolas, visto che Tuanzebe ritornerà al Manchester United. Si tratta del centrale di proprietà del Brigton Ostigard e che con la squadra di Blessim si giocherà la salvezza proprio al “Maradona”. Per il terzino sinistro avanti come sempre Olivera, ma va chiusa la trattativa. In caso di complicazione si busserà all’Empoli per Parisi che ha 22 anni, avanti con la linea baby ovviamente.

La Redazione