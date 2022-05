Da Koulibaly ad Osimhen, sono diversi i quesiti per AdL

In casa Napoli, per la sessione del mercato estivo, sono diversi i quesiti da rispondere, compreso le richieste dei suoi calciatori. Ad esempio Koulibaly, è atteso in città il suo agente Fami Ramadani, per parlare di rinnovo, ma anche di richieste. Del resto anche questa stagione il difensore senegalese, si è confermato a grandi livelli, compreso le reti, tre al momento, in campionato per Koulibaly. A seguire c’è Fabian Ruiz, piace a Real e Atletico Madrid, oltre che il Barcellona. La sensazione è che difficilmente si scenderà dalle solite richieste di AdL dai 40 milioni a salire, altrimenti resterà fino alla scadenza del contratto. Infine Osimhen, dove c’è sempre la Premier League, come riporta il CdS, Manchester United su tutti, ma la richiesta è sui 110 milioni. In caso di addio c’è in pole Scamacca. Per altri ruoli ci sono Svamberg ed Hickey, ma si sa le vie del mercato sono infinite e siamo solo agli albori.

La Redazione