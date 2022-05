CALCIOMERCATO – Sulla lista di Spalletti, per sostituire Zielinski o Fabian

CALCIOMERCATO – Bentancur, Romero, Kulusevski, la lista di acquisti del Tottenham in Italia si sta allungando e potrebbe ancora una volta essere aggiornata la prossima estate. Gli Spurs stanno seguendo con molto interesse la situazione relativa a Antonin Barak; centrocampista del Verona che Conte e Paratici porterebbero volentieri a Londra il prossimo anno. 27 anni da poco compiuti, Barak è reduce dalla sua miglior stagione in Serie A con addosso la maglia dell’Hellas; in 30 partite giocate, 11 gol e 4 assist che ne hanno fatto un protagonista non solo della squadra di Tudor. A seguirlo, anche il Napoli di Spalletti che il nome di Barak lo ha segnato già diverse sessioni di mercato fa; potrebbe pensarci come alternativa alle partenze eventuali di calciatori come Zielinski e Fabian in mezzo al campo.

Fonte: mattino.it