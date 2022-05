CALCIOMERCATO – Leonardo ed il PSG su due difensori della Serie A, che andranno verso la scadenza

CALCIOMERCATO – Un anno di differenza, ma stessa qualità e data di scadenza sul contratto. Kalidou Koulibaly e Stefan de Vrij al centro delle idee di mercato di Leonardo per il Paris Saint Germain; il dirigente brasiliano ex Milan, deve portare all’ombra della Tour Eiffel un nuovo difensore per il prossimo anno. Sta guardando con attenzione quello che potrà succedere in Serie A da qui a pochi mesi. Il contratto in scadenza dei due difensori apre le porte a un futuro diverso dall’Italia; de Vrij potrebbe essere sacrificato dall’Inter per incassare soldi prima della scadenza. Il Napoli potrebbe pensare lo stesso con Koulibaly nel caso in cui il difensore senegalese non rinnovasse il contratto da qui all’estate. Il club azzurro, infatti, non correrà il rischio di perderlo a zero tra un anno come già capitato quest’anno con Lorenzo Insigne.

Fonte: calciomercato su mattino.it