Bologna, Hickey e Svanberg: il Napoli ci prova, ma occhio alle cifre

Il mercato, il monitoraggio dei profili è attivo tutto l’anno, ma si sa che in questo momento entra nel vivo. Bisogna prepararsi alla prossima stagione. Il Napoli, per esempio, oltre ai due acquisti già effettuati, Kvaratskheliaha e Olivera, ha gli occhi puntati in casa Bologna. La squadra felsinea ha infatti intenzione di cedere (per fare cassa) Hickey e Svanberg, entrambi nel mirino partenopeo. L’idea dei capi rossoblù sarebbe una cifra superiore ai 30 milioni di euro, ma si tratterebbe di numeri un pochino troppo alti, in verità, perchè una ventina di milioni, il Bologna potrebbe anche incassarli per Hickey, ma 10 per Svanberg sembrano eccessivi, considerato che il centrocampista svedese andrà in scadenza di contratto.

Fonte: TMW