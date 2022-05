Bergonzi: “Di Bello? In Salernitana-Cagliari per me ha sbagliato”

Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha parlato ai microfoni di “Senza Filtri” trasmissione in onda su Foto Ema Live.

“Di Bello? In alcune gare non mi è piaciuto, non è sempre stato deciso. In Salernitana -Cagliari per me ha sbagliato: il rigore per i granata io non lo avrei mai fischiato. Per me bisogna fare una guerra ai cosiddetti simulatori: io non sopporto più vedere calciatori in campo che cadono in terra tramortiti per piccoli colpetti. Si tratta di comportamenti gravissimi, inviterei l’IFAB a rivedere il protocollo in questo senso”.