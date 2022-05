Adani: “Kvaratskhelia è un buon giocatore, come il primo Chiesa”

L’ex calciatore e commentatore, Lele Adani, ha parlato a BOBO TV, soffermandosi tra le altre cose sul nuovo acquisto del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia. “Credo che la delusione di quest’anno che non è sull’obiettivo raggiunto ma su quello mancato per le possibilità che si erano create, non toglie il lavoro e il livello del lavoro fatto. Poi da quel livello bisogna andare avanti e sarebbe un peccato confermare Spalletti ma senza unione di intenti. Si contano le partite sbagliate che avrebbero potuto permettere al Napoli di realizzare un sogno e questo vuol dire che il Napoli è arrivato vicino a giocarsi il campionato. Il ragazzo georgiano che hanno preso, Kvaratskhelia, è buono. E’ un calciatore come il primo Chiesa: di gamba, che giocherà a sinistra. E’ eclettico, gioca a sinistra, destra, ha molta forza anche nel lungo. Quindi secondo me è un acquisto valido e se rimane Spalletti migliorerà”.